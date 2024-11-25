Посол РФ в Турции не одобряет отказа отелей от «все включено»

Система all inclusive в Турции далека от совершенства, но отказ от нее больно ударит как по турбизнесу, так и по туристам. Так считает посол РФ в республике Алексей Ерхов.

По словам дипломата, тема все чаще поднимается в турецких и российских СМИ. И это вполне понятно. У формата «все включено» действительно много проблем. В частности, такой подход очень затратен для отельеров с учетом того, что значительная часть продуктов просто выбрасывается. Однако отказ от all inclusive если и поможет с решением старых проблем, то одновременно приведет к созданию новых.

«Сейчас туристы в основном питаются в отелях, механизмы налажены и в целом успешно функционируют. Допустим, мы переходим на другую систему – a la carte. Но не потребует ли этот переход серьезных затрат? В ресторанах потребуется как более качественная, так и развитая логистика, высококвалифицированный персонал, особенно официанты, и гораздо более сложные бухгалтерские процедуры. Туристам же понадобятся "живые деньги" на еду и существенное снижение стоимости проживания в отелях. Так не начнут ли они уходить куда-нибудь еще? Примут ли отельеры дополнительные расходы? Кстати, как будет происходить оплата? Наши платежные карты "Мир" не работают», – пояснил посол.

Также Алексей Ерхов прокомментировал и рост цен на отдых в Турции. Он отметил, что некоторые отельеры действительно «пересекали рамки разумного», но в итоге рынок скорректировал завышенный ценник. Бизнесмены начали понимать, что у туристов есть альтернатива и россияне могут просто выбрать другую страну, если Анталья станет не по карману.