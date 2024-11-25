Турэксперт назвала самые популярные направления для новогоднего отдыха

Россияне в качестве направления для отдыха на новогодние праздники чаще всего выбирают Турцию. Об этом RuNews24.ru рассказала владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева.

По ее словам, активным спросом у российских туристов также пользуются Египет и ОАЭ. Кроме того, в числе направлений-лидеров находится Таиланд, добавила эксперт.

«Новогодние каникулы можно провести и в Доминиканской Республике. Это место, где можно отдохнуть на белоснежных пляжах, заняться водными видами спорта и насладиться местной кухней. Также россияне, желающие покинуть родину на новогодние праздники, могут рассмотреть Кубу», — предложила Агаршева.

Она также посоветовала заранее запланировать отдых, чтобы успеть забронировать отель и авиабилеты.

Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что наиболее доступные гостиницы на новогодние праздники находятся в Ростове-на-Дону: там номер обойдется примерно в 1 800 рублей за ночь. За 2 300 рублей можно остановиться в отелях Иркутска, а за 2 500 — в Новосибирске и Краснодаре.