Эксперт рассказал, как меняется концепция гостеприимства в Турции

Музаффер Айгюн (Muzaffer Aygun) – известное имя в туриндустрии Турции. Представитель семейной династии, основавшей ряд бизнесов в индустрии гостеприимства под брендом AYG group of hotels, самые известные из которых цепочка Titanic Hotels и открывшийся 3 года назад премиум-отель Cullinan Belek.

Так получилось, что знакомились мы с г-ном Музаффер Айгюном несколько раз: впервые 3 года назад, когда Cullinan только открылся, потом здоровались на мероприятии одного из туроператоров и, наконец, в октябре 2024-го нас представил друг другу Сезгин Озер*, после чего и состоялось это интервью.

Вопросов к лидерам турецкого гостеприимства накопилось немало – как ни крути, интересы турбизнеса России сосредоточены на Турции, здесь генерируются основные объемы продаж, прибыль и убытки крупных игроков, от которых зависит благосостояние турагентов. Поэтому прежде всего мы с г-ном Музаффер Айгюном обсудили его видение процессов, связанных с тем, как будет развиваться туризм в Турции. А потом уже перешли и к принципам, благодаря которым семейный холдинг AYG group of hotels демонстрирует на протяжении десятилетий способность повышать планку собственных задач.

Г-н Музаффер, как вы видите перспективы all inclusive в Турции? Ведутся разговоры о том, что эта система себя изжила, не позволяет развиваться отелям и курортам.

Турция славится концепцией all inclusive, я считаю ее самой мощной стороной нашего гостеприимства. Она оказалась настолько привлекательной, что даже мировые бренды приезжают к нам, чтобы ее исследовать, многие уже начали внедрять такой подход у себя. Конечно, любой концепт нуждается в развитии, и мы стремимся совершенствовать нашу работу, создавать свой уникальный продукт, персонифицировать отношение к каждому гостю на базе all inclusive.

Одна из претензий к all inclusive – поощрение излишнего потребления. С этим можно что-то сделать?

Да, такая задача для нас очень интересна. Мы представим свое видение в новом Cullinan, который скоро откроется в Бодруме. Готовим нестандартное решение, оно позволит сократить излишки продуктов и дать гостям еще больше внимания, индивидуальности сервиса.

Что должно быть в меню отеля all inclusive, чтобы он соответствовал статусу премиум?

Качественное мясо, свежая рыба, десерты и шоколад, алкоголь. Очень важно каждый день контролировать качество. В наших отелях это делают владельцы, мы сами ходим, смотрим, какая обстановка в ресторанах, пробуем еду.

Тут важно: all inclusive – это не шаблон, а концепция, которая охватывает все стороны работы отеля и постоянно развивается. Особенно сейчас – мы стоим перед очередным серьезным этапом перемен.

Как будет меняться концепция?

В основе – другая философия бизнеса. Не только расселить, накормить, развлечь гостей, а значительно больше, с вниманием к деталям и стремлением к высокому стилю. Рестораны а-ля карт в нашем понимании должны соответствовать гастрономическому вкусу наших гостей. Развлечения для взрослых становятся более осмысленными, с уклоном в искусство. Детей недостаточно просто чем-то занять. Могу сказать на примере наших отелей – мы создаем для них целый мир. В детских клубах работают свои шеф-повара, здесь предусмотрено отдельное меню, ребят встречают добрые внимательные аниматоры, которые говорят на нескольких языках и находят подход к каждому. Но по факту вся их деятельность направлена на развитие детей. Некоторые обучаются чему-то конкретному: резьбе по дереву, рисованию, йоге, танцам. А кто-то учится общаться, расширяет представление о мире. То, что дети с удовольствием утром бегут в клуб, для нас самый убедительный аргумент: мы на правильном пути. Когда дети довольны, довольна и семья.

Все эти задачи требуют инвестиций. Насколько они реальны в масштабах отрасли? Многие ваши коллеги недовольны финансовыми результатами летнего сезона, хотя цены все держали высокие и на загрузку никто не жаловался.

Действительно, из-за инфляции и роста евро прибыль в целом по рынку снизилась. Но я уверен, что это не должно сказываться на сервисе. У нашей семьи большой опыт – около 50 лет назад был открыт первый ресторан в Германии. С тех пор бизнес переживал разные времена – когда-то финансово лучше, иногда хуже. Но за это время мы научились выстраивать баланс так, чтобы сложные периоды не вынуждали нас отказываться от принципов, и компания всегда двигалась вперед. Сейчас семейный холдинг включает и люксовые отели Titanic и Cullinan, и 14 ресторанов, но для нас по-прежнему неизменно на первом месте качество сервиса. Все остальные вопросы решаемы. Думаю, таким же подходом руководствуются все ответственные предприниматели в нашей среде.

А как на протяжении стольких лет удается выдерживать баланс семейных и профессиональных отношений? Насколько мне известно, не только старшее поколение, но и ваши дети участвуют в бизнесе.

Нас шесть братьев, и мы настроены на одну цель. Из этого мы исходим. У каждого из нас отдельная сфера ответственности, никто не вмешивается в то, что к нему не относится. У нас также сложились принципы продолжения семейной династии: даем детям хорошее образование, причем по тому профилю, в котором они могут быть полезны. Потом они обязательно получают опыт работы в других отелях, приходят на самые простые позиции. Ну а дальше, проявив себя, присоединяются к работе в нашем холдинге. Растут вместе с компанией, соблюдают правила – так мы избегаем внутренней конкуренции.

Есть мнение, что больше шансов на успех в Турции имеют небольшие бутиковые отели с уклоном в экотему. Что вы думаете?

У нас найдется место разным вариантам, но все же я думаю, турецкая модель это в первую очередь семейный отдых, отдых с детьми. До нас можно относительно быстро долететь из России, Европы, здесь стабильный теплый климат, длительный купальный сезон. В то же время есть возможности экскурсий, шопинга.

Новые идеи рождаются в основном в премиум-сегменте отелей, который, к слову, начал развиваться во многом благодаря туристам из России. Европейцы даже приревновали нас. Когда к нам начали приезжать гости самого высокого профиля, мы стали менять свое отношение к сервису, намного больше внимания уделять деталям и так из года в год поднимать уровень наших возможностей. Думаю, такой тренд тоже продолжится.

Россиянам в Турции комфортно – было и будет. Очень привлекательно для туристов, когда на их языке говорят, можно чувствовать себя как дома, а в сфере гостеприимства Турции много русскоязычных.

*Сезгин Озер – авторитетный эксперт, руководитель принимающей компании в Турции TimeServises, возглавляет Ассоциацию турецких туристических агентств TÜRSAB.