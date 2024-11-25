Из Сочи начнет ходить паром в Турцию

Возобновление паромного сообщения между Сочи и турецким городом Трабзон намерены запустить в середине сентября 2024 года, сообщает «Российская газета».

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По данным издания, судно начнет курсировать впервые за 13 лет и сможет перевозить около 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей за рейс. Паром будет дважды в неделю, в понедельник и четверг, отплывать из Турции в 21:00 и прибывать в Сочи к 9:00 следующего дня.

При этом на борту будут работать кафе, дискобар, магазин беспошлинной торговли, компьютерный игровой зал и детские зоны. Стоимость билета составит от шести тысяч за сидячее место, за размещение в каюте нужно будет отдать до 20 тысяч за билет, цена за провоз автомобиля составит 30-35 тысяч рублей.

Уточняется, что паром, построенный в 1974 году, находится в отличном состоянии. Он проходил реновацию в 1991 и 2020 годах.

Ранее глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявлял, что паромное сообщение будет открыто 1 мая 2023 года. Но запуск парома по маршруту между турецким Трабзоном и российским Сочи перенесли из-за проблем со страховкой, напоминает «Радиоточка НСН».