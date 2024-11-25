Эксперт объяснил, за счет чего Турция опережает Россию в сфере туризма

Россия в туристической сфере должна учиться у Турции ориентированности на клиента, рассказал NEWS.ru политолог Энес Караханов. По его словам, «большой проблемой» отрасли в РФ является стремление заработать, а не обеспечить комфорт для клиентов.

В Турции деньги обсуждаются в последнюю очередь, в России — в первую очередь. Это большая проблема. Нужно снижать норму прибыли, вводить пакеты отдыха по средней цене в зависимости от количества туристов. Поэтому турки создали модель «все включено», позволяющую иностранцу не беспокоиться во время отдыха, — добавил Караханов.

Собеседник считает, что Россия может научиться у Турции налаживанию отношений с иностранцами в сфере туризма и в других коммерческих секторах. Эксперт отметил, что Анкара придает большое значение распространению турецкой культуры.

Это искренняя вежливость турецкого народа. Поэтому вместо того, чтобы зарабатывать деньги на одном клиенте, Турция реализует долгосрочную стратегию, работая над рекомендациями, которые появятся после этого клиента. Это приводит к повышению качества обслуживания в туристическом секторе, — подытожил Караханов.

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