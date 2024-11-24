Где туристу недорого поесть в Беларуси: топ-5 кафе и ресторанов

Вкусная еда — одно из важнейших условий удачного отдыха. Где можно аппетитно и недорого поесть в Беларуси, куда каждый год отправляется огромное количество туристов из России — читайте в материале URA.RU.

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«Васильки»

«Васильки» — это сеть ресторанов. Только в Минске их больше десятка, есть заведения и в других городах Беларуси: Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске и Солигорске.

Меню «Васильков» строится на национальной белорусской кухне. Тут есть разные виды драников: классические, с творожным соусом и слабосоленым лососем, со шкварками и сметаной, с мачанкой (напоминает густой соус с мясом) и так далее.

В любом из заведений туристов готовы угостить наваристым борщом, ароматной солянкой, бабушкиным грибным супом, щами с лесными грибами и разнообразными крем-супами. На закуску можно выбрать ассорти из сала, строганину из говядины и другие мясные деликатесы.

В качестве горячего здесь предлагают запеченную свиную рульку «шляхетская», картофельную бабку (запеченное в духовке блюдо из тертого картофеля с жареным салом, мясом и луком) и всевозможные виды вареников и пельменей. На десерт можно заказать вишневый или яблочный пирог, либо блины с яблоками, которые в Беларуси называют налистниками.

Отзывы туристов на «Васильки» полны восторга: говорят, что здесь очень вкусно, уютно и недорого. Так, ассорти пельменей и вареников обойдется менее, чем в 400 российских рублей (12,3 белорусских), а порция классических драников — в 300 российских рублей (9,4 белорусских).

«Чебурек»

Цены на еду в Беларуси имеют очень большой разброс, но если нужно поесть совсем недорого, подойдет кафе «Чебурек». Находится оно не в самом проходном месте Минска, но зато цены там порадуют экономного туриста. Стоимость чебурека здесь стартует от четырех белорусских рублей или 128 российских. Есть варианты с мясом, грибами, капустой, сыром, томатом и базиликом, вишней и другими начинками.

Дополнить чебуреки можно супом. В меню есть солянка, харчо, крем-супы из красной чечевицы и шампиньонов. Цена — от 5 до 6 белорусских рублей за порцию (160-191 российских).

Классические драники здесь стоят от 7 белорусских или 223 российских рублей. Также в меню есть пицца, хинкали, долма и другие, не свойственные для национальной белорусской кухни блюда.

Те, кто был в кафе «Чебурек», хвалят его за чистоту, вкус блюд и хорошее соотношение цены к качеству. Интерьер называют чрезмерно простым, но говорят, что этот недостаток не портит общего позитивного впечатления.

My Dear Kebab

Что удобно есть, гуляя по Минску и рассматривая достопримечательности? Конечно же, шаурму! Недорого и вкусно поесть ее можно в заведении My Dear Kebab.

Здесь подают кебабы с курицей и говядиной, также есть острая и сырная версии блюда. Стоимость шаурмы в лаваше стартует от 9 белорусских (287 российских) рублей за порцию весом в полкилограмма. Также в меню представлены салаты, сэндвичи, хумус, салаты, картофель фри и молочно-рисовый пудинг.

Рейтинг у заведения высокий. В отзывах много комплиментов за большое количество начинки в кебабах и умеренное число слоев лаваша — благодаря этому блюдо получается сочным.

«Мука»

Тем, кто любит пельмени, но уже утомился от стандартных мясных начинок, стоит заглянуть в минское кафе «Мука». В среднем, здесь чуть дороже, чем в других заведениях подборки, но зато какие вкусовые сочетания!

В меню «Муки» есть пельмени с индейкой, чеддером и кукурузой, тыквой, грушей и блю-чизом, вешенками, боровиками и шампиньонами, творогом и черной смородиной и даже вишней и заварным кремом. Традиционные пельмени со свининой и бараниной для любителей классики тут тоже подают. Цена за порцию — от 15 до 17 белорусских рублей (это 478-542 российских).

За 10 белорусских (319 российских) рублей в «Муке» можно отведать драников со сметаной, за 12 (383 российских) — сырники с заварным кремом или творожные пончики.

Отзывы на это белорусское кафе самые положительные. Посетители пишут, что им пришлись по вкусу буквально все виды пельменей, а обед здесь не ударил по карману.

«Лидо»

Еще одно место в Минске, где можно отведать блюда белорусской национальной кухни за небольшие деньги — сеть бистро «Лидо». Поесть здесь можно действительно дешево. Порция жареного картофеля стоит 1,8 белорусских рубля (57 российских рублей), пюре — 2 рубля (64), драников — 4,5 рубля (143). Тарелку сырного супа с грибами нальют за 2,4 рубля (77), а солянки — за 4,5 рубля (143).

Свиную котлету в «Лидо» можно купить за 4,2 белорусских рубля (134 российских), куриную отбивную — за 5,5 рубля (175), цена на блины с начинкой стартует от 2,7 рубля (86). Запить угощения можно витаминным напитком из шиповника — он стоит 1,9 белорусских рубля (61 российский).

«Лидо» рекомендуют за уютную атмосферу и доступные цены. По отзывам жителей Минска и туристов, блюда здесь вкусные, хоть и недорогие.