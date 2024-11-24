В Турции высказались об идее отказа от системы «все включено»

Полная отмена системы «все включено» в крупных отелях на турецких курортах не планируется, поскольку вся инфраструктура этих заведений адаптирована под данный формат обслуживания. Об этом сообщила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.

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«Не существует никаких планов по ликвидации системы «все включено» в больших отелях. Это объясняется тем, что вся инфраструктура была разработана именно для этой модели», — отметила Коджакая в ходе Конгресса курортного туризма.

Она также упомянула о возможности переходного периода, который создаст условия для подготовки к возможной отмене данной системы. По ее словам, курорты Антальи остаются востребованными именно благодаря предложению «все включено».

16 ноября президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохо сказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.