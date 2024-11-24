Визовый центр Италии сократил срок подачи документов на визу

Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на визу, говорится на сайте центра.

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Отмечается, что теперь российские туристы могут передать документы на визу за 15 дней до поездки. Ранее срок выдачи визы составлял два месяца. Максимальный срок выдачи визы составляет шесть месяцев.

С сентября консульство Италии в Санкт-Петербурге начало требовать сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».