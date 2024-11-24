«По уши в кредитах». Турист описал жизнь американцев

Российский путешественник побывал в США и рассказал о зарплатах американцев. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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«Поначалу кажется, что у всех все идеально: красивые машины, дома, путешествия… Но потом понимаешь, что огромное количество людей здесь по уши в кредитах. Они, может, и зарабатывают свои 70 тысяч [долларов] в год, но при этом платят кредиты за все: от образования до того самого дома», — такими фразами описал жизнь в Америке россиянин.

По словам автора публикации, цены в этой стране такие же высокие, как и зарплаты, особенно в больших мегаполисах.

«Комнатушка где-то на задворках Лос-Анджелесе обойдется вам в такие суммы, что начнете мечтать о своем старом добром доме в деревне где-нибудь под Вологдой», — признался путешественник.

Кроме того, блогер отметил, что в США люди, которые получают хорошие зарплаты, очень много работают и почти не имеют времени на личную жизнь. Россиянина также поразило, что американцы не ждут, что им кто-то поднимет оклад или добавит бонусов.

«Если хочешь больше — ищи другую работу, повышай квалификацию, открывай свой бизнес. Они с детства настроены на то, что никто не придет к ним и не скажет: "Ты такой молодец, вот тебе премия"», — пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал об офисной жизни в США. По его словам, рабочий день там начинается и заканчивается строго по расписанию, и как только часы пробивают 17:00, люди уходят.