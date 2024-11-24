В Хургаде озаботились отсутствием общественных туалетов

В турбизнесе Хургады в очередной раз подняли вопрос об отсутствии общественных туалетов. Курортное направление ежегодно принимает около 4 млн туристов, однако общедоступных ватерклозетов в городе днем с огнем не сыщешь. О своем негативном опыте гости Египта рассказывают в соцсетях, удивляясь, что нет столь необходимого сервиса.

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Сопровождающие туристические группы гиды отметили, что один из самых неловких для них вопросов – «Где найти туалет?» В подобных случаях выход только один – искать ближайший ресторан и просить, чтобы иностранцы смогли воспользоваться элементарными удобствами. Побывавшие в такой ситуации туристы знают, что лишь в немногих заведениях следят за санитарными нормами. В частности, в локальных кафешках для местных жителей уборные зачастую представляют собой печальное зрелище и к тому же рассчитаны лишь на мужчин.

Власти Хургады неоднократно пытались решить проблему, но всякий раз не доводили дело до конца. Единичные туалеты, построенные много лет назад на том же пешеходном променаде Мамша, давно разрушены. Печальная судьба постигла закупленные еще в 2017 году три новых ватерклозета с современной электронной начинкой. Их планировали установить в туристических районах – на улице Шератон и площади в Дахаре, но этого так и не сделали. Оказавшееся без присмотра оборудование было фактически разбито и утрачено.

В синдикате туристических гидов считают, что администрация Хургады и Министерство туризма должны навести в этом вопросе порядок. Среди предложений – отремонтировать уже имеющиеся объекты, подключить их к канализационной сети и обеспечить водой, назначить ответственных за их работу. Чтобы минимизировать урон от вандализма, рекомендовано впредь приобретать смарт-системы с электронными замками.