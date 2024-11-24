Бахрейн планирует увеличить количество прямых рейсов в РФ

По его словам, из-за высокого спроса и почти полной распродажи билетов требуется увеличивать количество рейсов. Текущий недостаток самолетов является препятствием для реализации планов.

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Ас-Саати подчеркнул, что в Бахрейне приветствуют участие других компаний в осуществлении рейсов в страну. Авиакомпания Red Wings уже выполняет прямые рейсы. Власти приглашают авиаперевозчиков рассмотреть возможность открытия новых маршрутов, сообщает ТАСС.

Чтобы увеличить частоту полетов, Бахрейн планирует закупку и аренду дополнительных самолетов. Бахрейн занимается поиском новых воздушных судов.

Напомним, что с начала года Евпаторию посетили более 350 тысяч организованных туристов. Япония внезапно упростила получение виз россиянам.