Япония внезапно упростила получение виз россиянам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что сложность получения визы не была ключевым препятствием для туристов. Главным фактором, сдерживающим поток россиян, остаётся высокая стоимость поездок, составляющая от 300 до 400 тысяч рублей. Такая сумма связана с экскурсией по стране, где отсутствует формат "всё включено".

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Несмотря на это, интерес к Японии продолжает расти. По данным туроператоров, спрос на это направление почти удвоился по сравнению с прошлым годом. Однако популярность остаётся ограниченной из-за сложной логистики и высокой стоимости по сравнению с более бюджетными альтернативами, такими как Южная Корея, где действует упрощённая система электронного разрешения на въезд.

Средняя цена авиабилетов в Японию сейчас составляет 70–90 тысяч рублей, что дополнительно повышает общий бюджет путешествия. Мурадян отметил в беседе с Metro, что даже с упрощением визового режима резкого увеличения турпотока ожидать не стоит.

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