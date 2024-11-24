В каких странах туристы могут расплачиваться картой «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах, включая Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

© Globallookpress

«Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии», — рассказали агентству в службе клиентской поддержки.

Россияне также могут воспользоваться китайской платежной системой UnionPay в зарубежных поездках. Возможность оплаты есть в 154 странах, включая Россию, государства СНГ, США и европейские страны.

При этом эксперты рекомендуют не полагаться полностью на безналичный расчет во время поездок за рубеж. Для минимизации рисков рекомендуется брать с собой наличные средства.

Ранее председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил, что банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории страны с января 2025 года. Глава регулятора уточнил, что в начале года российские карты начнут приниматься в банкоматах Ирана, а после 20 марта их можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в магазинах.