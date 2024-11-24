На Бали депортировали туристку с тремя малолетними детьми

На Бали депортировали 32-летнюю россиянку и ее троих малолетних детей за оверстей. Перед отправкой на стыковочных рейсах в Москву все четверо провели 3 недели в центре для нелегальных мигрантов в Денпасаре. Столь долгое пребывание несовершеннолетних под стражей в иммиграционной службе объяснили отсутствием у них необходимых документов.

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Молодая мама прибыла со своей старшей дочкой на Бали по туристической визе еще в мае 2018 года. Через месяц туристка продлила разрешение на пребывание в Индонезии на такой же срок. Но после этого они не улетели, а перешли на нелегальное положение. Устроив себе отпуск на 6 с лишним лет, женщина родила там еще одну девочку и мальчика. Про отца с ее слов известно, что он наш соотечественник и, по всей вероятности, также не в ладах с визовым законодательством.

Россиянка добровольно явилась в иммиграционную службу 30 октября, чтобы заявить о нарушении визового режима и желании уехать домой. Причину долгой задержки в стране она изложила просто, дескать, у нее были сложные семейные обстоятельства. Якобы не могла прийти раньше, так как сожитель не разрешал взять с собой детей. Поэтому она оставалась на острове, чтобы приглядывать за ними. Деньгами ее снабжала проживающая в России мать.

Когда женщина покаялась в просрочке визы, ее сразу же задержали. Но в этот же день она воссоединилась со своими малышами довольно неожиданным образом. В иммиграционный офис пришла местная жительница, которая привела с собой троих юных россиян. Оказалось, что детей оставил в ее магазине в Куте незнакомый мужчина, который явно не хотел отвечать за их дальнейшую судьбу.

В отчете местных властей не упоминается о наличии каких-либо удостоверений личности у несовершеннолетних. По закону каждый иностранец должен иметь свой паспорт. У горе-туристки загранпаспорта не оказалось. У старого истек срок действия, а полученный в посольстве новый она утратила. Очевидно, что всей четверке пришлось выправлять документы в диппредставительстве для приобретения билетов и прохождения погранконтроля.