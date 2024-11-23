Как работает бесплатный Wi-Fi для туристов в международных аэропортах

Wi-Fi в аэропорту Стамбула для пассажиров стал безлимитным. Причем рассказала об этом не администрация воздушной гавани, а часто летающие отдыхающие, которые удивились, что их не отключили через час серфинга. Раньше действовало такое ограничение. Кроме того, более удобным стало само подключение – теперь авторизация проходит по номеру телефона, в частности по российскому. Привычные терминалы, где можно получить доступ при помощи паспорта, также продолжают работать.

Беспроводной доступ организовал базовый перевозчик хаба Turkish Airlines. Однако пользоваться им могут и те пассажиры, кто не купил билеты на рейсы турецкой авиакомпании. Как уверяют первые воспользовавшиеся, пока что сервис не всегда работает стабильно. СМС иногда не приходит. Но в целом пользоваться услугой с российских номеров можно.

Журналист TourDom.ru изучил, как обстоят дела с бесплатным интернетом в других популярных у российских туристов иностранных аэропортах.

Дубай

Международный аэропорт Дубая в районе Аль-Гархуд – одна из самых загруженных воздушных гаваней в мире. Если вы оказались там, не переживайте – интернет будет. Более того, там предоставляется бесплатный Wi-Fi, использование которого не ограничено по времени. Представители самой гавани в свою очередь предупреждают: конкретная сеть может меняться, туристам необходимо сначала узнать актуальные данные перед попыткой подключения.

При этом у журналистов «ТурДома» сложились двоякие впечатления от использования местного Wi-Fi. На территории первого терминала подключение и правда было бесплатным, но скорость работы интернета оказалась настолько низкой, что, по сути, пользоваться им было практически невозможно.

Анталья

В аэропорту на популярном турецком курорте бесплатный Wi-Fi предоставляется на 30 минут во всех терминалах и залах прибытия. В зоне ожидания и VIP-зонах ограничений нет. Для подключения туристу необходимо подойти к специальной стойке и отсканировать свой паспорт. После этого ему предоставят пароль доступа к сети. Уточним, что стойки находятся, в частности, по прилете в центре зала, рядом с лентой выдачи багажа.

Стоит отметить, что туристы нередко жалуются на интернет в аэропорту Антальи. Некоторые говорят, что нормальная связь только в зоне duty free.

Пхукет

Тем, кто хочет использовать бесплатный Wi-Fi в аэропорту Пхукета, придется уложиться в 2 часа. Причем через 60 минут, как рассказывают отдыхающие, иногда нужно переподключаться, вводя новые данные. В то же время многочисленные туристы отмечают легкость этой задачи. Для подключения необходимо выбрать нужную сеть, к примеру @AirportTrueFreeWiFi, а после пройти простую процедуру в несколько шагов. Наименование сети традиционно может меняться. Узнать актуальную информацию можно у сотрудников аэропорта.

Как почти у всего бесплатного, у местного интернета есть свои нюансы. Один из них – довольно медленная скорость работы. Для более полноценного использования возможностей мировой паутины рекомендуется приобрести тайскую сим-карту. Сделать это также можно в аэропорту. Кроме того, гавань предоставляет разные по условиям варианты доступа в интернет за деньги. В частности, отдельные сети есть в кафе и залах ожидания.

Куба

Дружественная Куба встречает гостей за деньги. Wi-Fi в аэропорту столицы страны – Гаване – бесплатно не предоставляется. Для доступа в интернет необходима специальная карта, она продается на месте. Не так давно стоимость пользования интернетом была около 25 кубинских песо в час. Это примерно 100 руб.

В аэропорту курортного города Варадеро интернет доступен исключительно клиентам VIP-зала. Компьютеры, подключенные к сети, можно почасово арендовать.

В целом стоит отметить, что на Кубе дорогая связь. Это логично для страны, где технологии находятся под пристальным контролем властей. Многие, прилетая туда, выбирают покупку местных сим-карт, но до конца неизвестно, есть ли в этом своя экономическая целесообразность. В ряде случаев роуминг российского оператора будет стоить тех же денег.

Бали

На всей территории международного аэропорта Денпасар действует бесплатный Wi-Fi. В том числе речь идет о покрытии 5G. Эта технология в аэропорту стала доступна только в 2022 году.

Доступ предоставляется без пароля. Стоит отдельно отметить, что интернет в этом аэропорту по скорости считается одним из лидеров среди более чем сотни воздушных гаваней других стран мира.

Мальдивы

Международный аэропорт Велана в Мале предоставляет бесплатный Wi-Fi на 25 минут. Для подключения нужна местная сим-карта или подключенный роуминг. Точки раздачи – как во внутреннем, так и в международном терминале. Эти зоны обозначены как Airport Wi-Fi.

Отдельной сетью можно воспользоваться в зоне фуд-кортов. Там пароль предоставляется после покупки еды вместе с чеком. И на скорость сети никто, как правило, не жалуется.

Шри-Ланка

Бесплатный Wi-Fi действует на территории всего аэропорта Коломбо на Шри-Ланке. Раньше срок действия истекал через 240 минут, однако сейчас данных об ограничениях нет. Для подключения нужно выбрать сеть CMB free Wi-Fi. После регистрация будет проходить через предоставление номера телефона туриста.

Ранее мы писали, что с мая власти Дубая начали делать туристам подарки, которые облегчат путешествия. Среди них – местные симки и дисконтные карты для беспошлинных покупок. Раздают презенты в международном аэропорту эмирата (DXB).

Египет

В аэропорту всем знакомой Хургады предоставляется бесплатный Wi-Fi, но есть нюансы. При авторизации необходимо дождаться кода подтверждения, который не приходит на российские номера. Придется там же для начала покупать местную сим-карту. Туристы жаловались, что у них вообще не вышло получить доступ в Сеть. Многие советуют сразу сделать себе местный номер и не мучить себя попытками подключиться к Wi-Fi.

В аэропорту Шарм-эль-Шейха на всей территории воздушной гавани существует официальный доступ к бесплатному интернету. Схожая ситуация с Хургадой – большинство туристов говорят, что им не приходил код подтверждения на российский номер.

Стоит отметить, что по поводу лимита пользования в обоих аэропортах есть двоякая информация. На официальных сайтах не указано время, которое интернет будет работать, но путешественники говорят, что он отключается через 15–30 минут.