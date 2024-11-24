Главные достопримечательности города Каш

Турция прекрасна в любое время года, а осенью и зимой она запросто может стать маршрутом выходного дня: доступные цены на перелёты, отсутствие жары и толп туристов, и бесконечное множество интересных мест. Сегодня мы отправляемся в один из самых необычных городов турецкого побережья – Каш, расположенный в провинции Анталья. Он очень красив и похож на прибрежные европейские города, что неудивительно: напротив, всего в 5 км по прямой, - греческий остров Кастелоризо. Каш настолько красочный и уютный, что вам захочется здесь заблудиться и, плутая по улочкам, сделать миллион фотографий. Рассказываем о главных достопримечательностях города Каш.

© Quto.ru

Каш

Поселения на месте города Каш существовали ещё в IV веке до н. э. – здесь был порт Антифеллос. Тем не менее, античных руин в городе не много. Сюда едут для того, чтобы посмотреть на Каш современный, превратившийся из рыбацкой деревни в одно из самых необычных и престижных мест для отдыха на побережье Турции.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

Самые ближайшие к городу Каш международные аэропорты находятся в Анталье и Даламане, сюда летают прямые рейсы из Москвы. А дальше – на автобусе или на арендованном автомобиле. Расстояние от Антальи до Каша составляет 190 км. Дорога очень красивая – она петляет вдоль моря. От Даламана до Каша 150 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маленькая Европа

Каш расположен на склонах гор, спускающихся к самому морю. В нём сочетаются греческий и турецкий стили застройки. Особенно это заметно в старом городе - районе возле порта и центральной площади. Это место считается сердцем Каша.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На площади возвышается памятник первому президенту Турции Ататюрку. Вокруг – кафешки, кафешки и ещё раз кафешки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маяк

Количество корабликов, пришвартованных в порту, впечатляет даже вне сезона. А пристань с маяком – одна из визитных карточек Каша. От маяка, кстати, открывается красивый вид на закат.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Каш можно обойти за несколько часов, но он настолько уютный и красочный, что вам захочется здесь задержаться. В историческом центре можно с удовольствием заблудиться и неспешно бродить по переулкам: практически в каждом доме расположены сувенирные магазины, бары, рестораны, антикварные лавки и т.д. И все они ярко и оригинально оформлены, так что любителям красивых кадров здесь можно сделать миллион потрясающий фотографий.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Цветы бугенвиллии

Особую атмосферу Кашу добавляют цветы бугенвиллии – город буквально утопает в них.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Гробница Льва

В Каше есть несколько исторических достопримечательностей: античный театр и гробницы. Гробница Льва (также известна как Гробница Короля) представляет собой расположенный на высоком постаменте саркофаг. С каждой стороны его крышки выступают две львиные головы. Гробница датируется IV веком до н.э. Увидеть её можно на одной из улиц старого города. Ещё одна гробница похожей формы стоит на бульваре Ататюрка - главной улице Каша.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ликийские скальные гробницы

Пройдитесь по улочкам чуть выше, и вы увидите ликийские скальные гробницы, высеченные прям в скале. Кстати отсюда, с возвышенности, открывается красивый вид на Каш.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Антифеллос

Антифеллос, на месте которого основан Каш, был одним из старейших поселений в районе Анталии и значимым ликийским портовым городом. Из крупных древних сооружений здесь сохранился эллинистический театр - единственный театр в Анатолии, построенный с видом на море, где можно любоваться закатом. Театр, вмещающий 4000 человек, был отреставрирован в 2008 году. Посетить его можно бесплатно. От порта до театра минут 10 пешком.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

По дороге к театру вы увидите развалины эллинистического храма.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пляжи Каша

В самом Каше пляжей, как таковых, нет. Здесь скалистые берега. Зато популярен альтернативный формат – что-то типа «пляжных баров»: нависающие над морем террасы с лежаками и лестницами в море. В 20 минутах пешком от центра (а это уже за чертой города) в самой узкой части полуострова Чукурбаг расположен один из лучших пляжей – Инджебогаз. Точнее, сразу два пляжа: один выходит в открытое море, другой - в закрытую бухту. Примерно в 25 км от центра Каша расположен очень красивый пляж Капуташ. Правда есть нюанс: к этому пляжу ведёт лестница со 187 ступенями. Из Каша до Капуташа можно добраться на маршрутке или на арендованном автомобиле.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Каш Марина

Марина города Каш – это, определённо, то место, которое также стоит посетить. Полюбоваться яхтами, погулять по набережной.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Остров Кекова

В сезон одна из самых популярных экскурсий, продаваемых в Каше, - это путешествие к острову Кекова. На северной стороне острова находится затонувший древний город, под водой можно увидеть руины старых улиц и зданий.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Коты Каша

Жизнь в Каше течёт неспешно. Сюда приезжают, чтобы насладиться этим текучим ритмом, полюбоваться видами, посмаковать момент, зарядиться вдохновением на красочных улочках и подружиться с многочисленными котиками Каша.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Самые красивые виды Каша открываются, определённо, сверху и с воды.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Из Каша можно съездить в древний город Патара и посетить пляж Патара. Об этих красивых местах мы подробно расскажем в следующем материале.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А пока полюбуйтесь ещё серией картинок Каша. Этот город хочется фотографировать нон-стоп.