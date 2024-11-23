В Финляндии из-за забастовки пилотов отменят около 300 авиарейсов

Акции протеста пройдут 9 и 13 декабря.

Такие данные приводит национальный вещатель Yle. Отмечается, что последствия отмены перелётов из-за забастовки сотрудников компании Finnair затронут около 33 тыс. человек.

С декабря прошлого года в Финляндии прошли несколько акций протеста, участие в которых принимали представители различных сфер и отраслей — от работников детских садов до сотрудников промышленных предприятий. По оценкам Конфедерации промышленности, совокупный ущерб экономике и бизнесу от манифестаций приблизился к 2 млрд евро.

Участники акций выступают против реформ правительства, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и страховые взносы.