Поселение Або Нохта вошло в список лучших туристических деревень мира

Населенный пункт Або Нохта в историческом Табабе в административном округе Асир на юго-западе Саудовской Аравии был признан Всемирной туристской организацией Объединенных Наций (ЮНВТО) одной из лучших туристических деревень 2024 года. Об этом сообщает Arab News.

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Это место вошло в список 54 деревень со всего мира как «сельские сообщества, формирующие будущее устойчивого туризма». Отмечается, что поселение было отмечено за богатое культурное наследие, включая древние замки и форты, а также за приверженность экологически чистым методам реставрации. Как уточняет издание, для восстановления зданий там применяются переработанные материалы.

«Используя свои уникальные ресурсы, эти поселения способствуют экономическому росту, продвигают местные традиции и улучшают качество жизни своих жителей», – отметил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Кроме того, сообщество Або Нохта известно своими древними сельскохозяйственными традициями. Оно занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, фруктов и овощей, а также успешно развивает традиционные методы скотоводства. Для сохранения семян в деревне используется метод «Аль-Мдафин» – создание каменных хранилищ, обеспечивающих оптимальные условия для их хранения.

Инициатива «Лучшая туристическая деревня» привлекла 260 заявок из 60 стран мира. Она является частью программы Всемирной туристской организации по развитию сельских территорий. Развитие деревень оценивается по ряду критериев, включая природные ресурсы, сохранение культурного наследия, инфраструктуру и доступность, экономическую устойчивость и другие.