Бразилию и Россию могут связать прямые рейсы

Прямые рейсы могут быть запущены между Россией и Бразилией, сообщил агентству ТАСС посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес. По его словам, самая большая страна Южной Америки хотела бы принимать больше российских туристов, и прямые рейсы сделают это возможным.

Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание, — сказал дипломат.

Он также рассказал, что в 2024 году товарооборот между странами превысит $12 млрд. По его словам, текущие показатели выглядят многообещающе.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что примерно треть россиян приезжает в республику для оздоровления. По его словам, оздоровительный туризм не зависит от сезона, как пляжный отдых. Он также отметил, что республика обладает уникальными лечебными ресурсами, аналогов которых нет даже за границей, и целебным климатом. Сейчас на полуострове работает 91 санаторий, из них 65 действуют круглый год.

Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что Китай и Вьетнам стали самыми быстрорастущими направлениями зимнего сезона среди туристов из РФ. Также увеличился спрос на Египет и Таиланд. Следом идут ОАЭ, чья популярность выросла в 2,3 раза.