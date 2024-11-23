В Турции больше не обслуживаются карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком

В Турции перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, оформленные в Газпромбанке, который в конце этой недели вместе с Примсоцбанком попал под санкции США.

Как пишет ТАСС, проблемы у пользователей были зафиксированы в Стамбуле и Анкаре, причем как в государственных банках, так и в частных. При попытке снять деньги банкомат выдает либо сообщение о технической ошибке, либо что банк не обслуживает данную карту. Также на экране может появиться сообщение, уведомляющее, что отсутствует санкция банка на осуществление этой операции.

Вчера мы написали, что в некоторых странах пластик Газпромбанка еще работал. В частности, в Таиланде, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и некоторых европейских странах. Полная блокировка, как предполагают пользователи, случилась в пятницу около 15:00 мск. Сегодня информации о том, что в какой-либо стране проходят оплаты по картам Газпромбанка, нет.

Оформить карты UnionPay в настоящее время можно лишь в двух российских банках. В Россельхозбанке эта опция бесплатна, в Азиатско-Тихоокеанском банке придется заплатить 5 тыс. руб. К тому же выдается лишь кредитная карта и получить ее можно только в офисах финансовой организации, которых мало – например, в Центральной России их всего три.

Ранее мы публиковали итоги опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», согласно которым российские туристы предпочитают ездить за границу с наличными. При этом может вырасти спрос на оформление иностранных банковских карт.