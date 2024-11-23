В Стамбуле отменили почти 40 рейсов из-за мощного шторма

Авиакомпания Turkish Airlines отменила в субботу 38 рейсов с вылетом из Стамбула или с прилетом в этот город из-за плохой погоды. По сообщениям синоптиков, на северо-западе Турции ожидается мощный шторм. Под ограничения попали 10 внутренних и 28 международных вылетов.

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Повлияли погодные условия и на российские рейсы. Так, судя по онлайн-табло Внуково, TK 414 отправится в Стамбул не в 13:45, а в 14:30. Время вылета TK 418 сместилось с 15:55 до 17:10. В аэропорту Пулково, куда также летают самолеты Turkish Airlines, задержек нет.

Плохая погода не только в Стамбуле. На субботу в 44 из 81 провинции Турции объявлены желтый и оранжевый коды метеорологической опасности. Ожидаются ливни с грозами, сильный ветер, в некоторых местах снегопад.

Накануне дожди привели к потопу в провинции Анталья – в одном из пятизвездочных отелей в Манавгате пришлось эвакуировать 400 туристов. Сильные дожди были вчера в Белеке и Кунду. При этом в самой Анталье, как рассказала TourDom.ru проживающая в городе турагент Мария Шекер, погода хорошая: «Два дня солнце, только над морем хмурится».

Ранее мы писали, что в Турции ждут 6,7 млн туристов из России и пытаются удержать цены. При этом отелям сложно планировать стоимость размещения на 2025 год из-за инфляции.