В Евросоюзе хотят ужесточить правила выдачи виз россиянам

Глава миграционной службы Европейского союза Ильва Йоханссон инициировала пересмотр правил выдачи виз россиянам. По ее мнению, путешествующие по Шенгенской зоне граждане РФ представляют угрозу безопасности Европы.

Согласно статистике, в 2023 году россияне получили почти 450 тыс. виз, и это значительно меньше, чем в доковидные времена. Тем не менее чиновница считает, что некоторые страны Шенгенского соглашения до сих пор «слишком щедрые» к заявителям из РФ и число выдаваемых разрешений на въезд необходимо еще больше сократить. Беспокойство вызывает и тот факт, что не все участники Соглашения придерживаются единых стандартов при обработке заявлений от россиян.

«Я полагаю, это требует, знаете ли, некоторого пересмотра. Но решать должен мой преемник, конечно», – отметила глава миграционной службы ЕС.

В конце месяца Ильва Йоханссон уходит с поста и решение о продолжении процесса будет принимать уже ее преемник Магнус Бруннер, занимавший должность министра финансов Австрии. Не исключено, что инициатива так и останется без внимания.

Кроме того, в Евросоюзе все еще размышляют над предложением Чехии от 2022 года о запрете выдачи виз российским дипломатам. По мнению авторов инициативы, только обычные граждане ощущают на себе ограничения ЕС, при этом сами послы и их семьи могут посещать зону действия Шенгена как и раньше. Впрочем, Германия и Франция выступают против такого плана, объясняя решение нежеланием полностью разрывать дипломатические связи с Россией.