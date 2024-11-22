Рыболовство и туризм сильнее всего разрушают экосистемы в Юго-Восточной Азии

Международная группа ученых проанализировала влияние 26 видов человеческой деятельности на тропические экосистемы Юго-Восточной Азии. Оказалось, что наибольший вред наносят рыболовство и туризм: сильнее всего от них страдают коралловые рифы и водоросли. Разрушительный эффект человеческой деятельности исходит от разных видов деятельности в регионах: например, во Вьетнаме опасность связана с применением рыболовных сетей, в Малайзии — с разведением рыбы. Новые данные позволят улучшить меры защиты экосистем региона. Исследование опубликовано в журнале Journal of Applied Ecology.

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Тропические экосистемы Юго-Восточной Азии — одни из самых богатых по биоразнообразию на планете. Коралловые рифы, мангровые леса и заросли морских водорослей обеспечивают жилье, питание и защиту для множества морских организмов. Но из-за растущего воздействия человеческой деятельности природные системы становятся все более уязвимыми: рыболовство, туризм, строительство инфраструктуры и загрязнение приводят к заиливанию, разрушению среды обитания и загрязнению воды тяжелыми металлами и твердым мусором. Эти проблемы особенно остро стоят в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и Малайзии — регионах, где сосредоточены уникальные экосистемы.

Международная команда ученых решила выяснить, как деятельность человека влияет на прибрежные и морские среды обитания. Для этого специалисты проанализировали 26 видов деятельности и связали их с последствиями для экосистем региона. Исследователи оценивали опасность каждого типа деятельности в зависимости от частоты и масштаба эффектов, оказываемых на окружающую среду.

Выяснилось, что наибольшую угрозу экосистемам представляют рыболовство и туризм. Траловый лов (то есть с помощью сети, которая прикреплена к рыболовному судну) и жаберные сети уничтожают дно и приводят к заиливанию водоемов, то есть к его заполнению частицами глины и ила. Туризм же провоцирует замусоривание и загрязнение воды, особенно в районах коралловых рифов. Разрушительный эффект человеческой деятельности по-разному проявляется в регионах: например, во Вьетнаме опасность связана с рыболовными сетями, в Малайзии — с разведением рыбы, а на Филиппинах — с использованием ловушек. Ученые добавили, что коралловые рифы и водоросли сильнее всего страдают от тралового промысла, обработки судов струями воды под высоким давлением и от туризма, а мангровые леса — от выращивания креветок. Это происходит потому, что некоторые экосистемы особенно уязвимы к отдельным активностям человека. Так, для создания креветочных ферм часто осушают прибрежные зоны, что влияет на состояние мангровых деревьев, которые растут в условиях солоноватой воды. А тралы, используемые при ловле рыбы, «волочатся» по дну океана, разрушая тем самым хрупкие кораллы и другие организмы.