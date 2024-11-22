Рыболовство и туризм сильнее всего разрушают экосистемы в Юго-Восточной Азии
Международная группа ученых проанализировала влияние 26 видов человеческой деятельности на тропические экосистемы Юго-Восточной Азии. Оказалось, что наибольший вред наносят рыболовство и туризм: сильнее всего от них страдают коралловые рифы и водоросли. Разрушительный эффект человеческой деятельности исходит от разных видов деятельности в регионах: например, во Вьетнаме опасность связана с применением рыболовных сетей, в Малайзии — с разведением рыбы. Новые данные позволят улучшить меры защиты экосистем региона. Исследование опубликовано в журнале Journal of Applied Ecology.
Тропические экосистемы Юго-Восточной Азии — одни из самых богатых по биоразнообразию на планете. Коралловые рифы, мангровые леса и заросли морских водорослей обеспечивают жилье, питание и защиту для множества морских организмов. Но из-за растущего воздействия человеческой деятельности природные системы становятся все более уязвимыми: рыболовство, туризм, строительство инфраструктуры и загрязнение приводят к заиливанию, разрушению среды обитания и загрязнению воды тяжелыми металлами и твердым мусором. Эти проблемы особенно остро стоят в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и Малайзии — регионах, где сосредоточены уникальные экосистемы.
Международная команда ученых решила выяснить, как деятельность человека влияет на прибрежные и морские среды обитания. Для этого специалисты проанализировали 26 видов деятельности и связали их с последствиями для экосистем региона. Исследователи оценивали опасность каждого типа деятельности в зависимости от частоты и масштаба эффектов, оказываемых на окружающую среду.
Выяснилось, что наибольшую угрозу экосистемам представляют рыболовство и туризм. Траловый лов (то есть с помощью сети, которая прикреплена к рыболовному судну) и жаберные сети уничтожают дно и приводят к заиливанию водоемов, то есть к его заполнению частицами глины и ила. Туризм же провоцирует замусоривание и загрязнение воды, особенно в районах коралловых рифов. Разрушительный эффект человеческой деятельности по-разному проявляется в регионах: например, во Вьетнаме опасность связана с рыболовными сетями, в Малайзии — с разведением рыбы, а на Филиппинах — с использованием ловушек. Ученые добавили, что коралловые рифы и водоросли сильнее всего страдают от тралового промысла, обработки судов струями воды под высоким давлением и от туризма, а мангровые леса — от выращивания креветок. Это происходит потому, что некоторые экосистемы особенно уязвимы к отдельным активностям человека. Так, для создания креветочных ферм часто осушают прибрежные зоны, что влияет на состояние мангровых деревьев, которые растут в условиях солоноватой воды. А тралы, используемые при ловле рыбы, «волочатся» по дну океана, разрушая тем самым хрупкие кораллы и другие организмы.
«Эти экосистемы имеют глобальное значение благодаря своему высокому морскому биоразнообразию, но подвержены риску воздействия деятельности человека. Наша работа, проведенная в сотрудничестве с местными сообществами, продемонстрировала, что экосистемы подвергаются разным рискам в зависимости от уровня человеческой деятельности. Лучше понимая, как деятельность человека влияет на различные морские среды обитания, мы можем предоставить местным заинтересованным сторонам более четкие данные, которые они смогут использовать для будущих действий», — рассказала Фиона Калхейн, ведущий автор исследования из Плимутского университета, Великобритания.