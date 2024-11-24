Фитнес-блогерша устроила тренировку во время полета

Звезда мексиканских мыльных опер и фитнес-блогерша Барбара де Регил устроила тренировку в проходе самолета во время полета и прослыла в сети «идиоткой года». Видео своих упражнений она выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на публикацию обратило внимание The Independent.

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Во время долгого перелета с мужем 37-летняя актриса решила расслабиться и выполнить тренировку «боди памп».

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«Я схожу с ума после почти 35 часов в воздухе», — призналась Регил своим подписчикам.

Как пишет источник, легкой растяжкой или прогулкой по салону самолета фитнес-блогерша не ограничилась — она выбрала полноценную многоэтапную тренировку, включая бег на месте и прыжки с приседаниями.

Интернет-пользователи не оценили поведение звезды телесериалов.

«Эта нелепая дама уже выиграла награду "Идиотка года"», «Я обычно иду в конец салона и делаю растяжку там, а не посередине», «В самолетах нет душа, от нее, должно быть, воняло», — написали недовольные юзеры.

В свою защиту Регил ответила, что физическая активность во время долгих перелетов нужна, чтобы избежать тромбоза.

«Я думаю, окружающих больше беспокоит тот, кто храпит, чем тот, кто двигается», — резюмировала она.

Ранее американская писательница и актриса Дженни Моллен села в самолет с ползающими по голове вшами, приняв кожный зуд за симптомы пременопаузы, и рассказала об этом в соцсетях. Подписчики назвали женщину отвратительной.