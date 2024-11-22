Туристку из Петербурга не впечатлил Ереван

Туристка из Петербурга отправилась в Армению на три дня. Путешественнице понравилась природа и она рассказала, чем ее не впечатлил Ереван.

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В Армению петербурженка решила съездить в свой отпуск, а также отметить день рождения. Всего на три дня. В Ереване девушка долго не задержалась, прилетела в обед, заселилась в отель и на следующий день, утром, отправилась в Татевский монастырь, располоеженный в 4-5 часах езды от Еревана. Там она пробыла два дня и вернулась назад в столицу Армении.

Туристке очень понравился Татевский монастырь, особенно виды гор и сама природа в целом, древняя архитектура.

«Невероятно красивые горы, если выезжать за пределы Еревана. Правда, где-то мне не хватило колорита в отелях. Все они современные. Я даже специально искала пятизвездочный отель в стиле национальном, но не нашла. Не было дизайнерского подхода. Ляпали то, что они считают современным. Короче говоря, отели меня не удивили», - сообщила путешественница в беседе с Петербург2.

Ереван девушке показался очень разноплановым, она отметила, что у города нет единого стиля.

Цены в ресторанах здесь дешевле в сравнении с Петербургом. Также туристка была в восторге от экскурсии в район Конд в Ереване. Горожане сообщили, что этот район ждет реновация.

Также в столице Армении отсутствуют тротуары, разбитые дороги, по которым часто ездят электромобили Tesla.

Кроме того, в Ереване практически на каждом шагу встречаются подделки люксовых брендов. Девушка отметила, что в Ереване трудно купить что-то хорошее из-за большого числа «дешевок».

Другим минусом является невнимательность персонала. В Ереване туристка планировала отметить день рождения и специально брала отпуск на работе. Однако не все получилось гладко.

«Несмотря на то, что армяне гостеприимные, к просьбам они невнимательные. Подруга просила сотрудников пятизвездочного отеля заранее организовать праздник, в том числе торт, но про это все благополучно забыли. В результате стали выходить из положения невкусными пирожными», - посетовала девушка.

Среди обязательных расходов был, конечно, перелет из Петербурга в Ереван и обратно. За билеты петербурженка заплатила 50 тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что поездка выпала на ноябрьские праздники, поэтому цены были чуть выше, чем обычно. В Татев на одного человека – еще около 14 тысяч рублей.

В итоге, за короткое путешествие туристка из Петербурга потратила 130 тысяч рублей, из которых в 50 тысяч обошелся перелет.

Вообще, девушка осталась очень довольна отдыхом, но в Ереване она больше чем на сутки не осталась бы.