Путешествия по Центральной Азии набирают популярность, и блогер @shpili_m поделилась своим опытом поездки в Узбекистан. Она рассказала, что неделя путешествия обошлась ей в 84 тысячи рублей, включая все расходы.

Самым значительным пунктом затрат стали авиабилеты – 37 тысяч рублей за перелет туда и обратно. Проживание в комфортных условиях стоило 15 тысяч рублей.

Еда в Узбекистане оказалась относительно доступной – 13 тысяч рублей за неделю. По словам блогера, это позволило ей попробовать блюда местной кухни как в ресторанах, так и в локальных кафе.

Какие популярные курорты ОАЭ стоит посетить, кроме Дубая

Остальная часть бюджета ушла на транспорт, экскурсии и небольшие покупки.

Подробнее о поездке смотрите в видео.