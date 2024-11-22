Бахрейн планирует увеличить число рейсов в Россию

Бахрейн планирует расширить авиасообщение с Россией. Об этом сообщил посол королевства в Москве Ахмед ас-Саати.

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«У нас есть планы по увеличению авиарейсов, потому что спрос высокий. Все билеты почти раскуплены», – пояснил дипломат.

Отметим, что этим летом авиакомпания Red Wings поставила рейсы между Сочи и Манамой. Программа была организована при поддержке туроператора для знакомства туристов из Бахрейна с российским югом. По словам Ахмеда ас-Саати, направление оказалось востребованным у путешественников, поэтому власти королевства хотели бы распространить эту практику и на другие города РФ.

«Мы приглашаем другие авиакомпании для полетов в Бахрейн, мы открыты к этому. Как вы знаете, Red Wings уже ставит прямые рейсы в Бахрейн из Сочи. Дверь открыта, мы приглашаем перевозчиков», – сообщил посол.

Дипломат добавил, что и Gulf Air, летающая сейчас между Москвой и Манамой, готова нарастить свои программы в Россию. Однако для этого авиакомпании нужно больше самолетов. В ближайшее время перевозчик намерен пополнить флот новыми бортами, и тогда этот вопрос решится.

Ранее администрация Пулково сообщила, что ждет рейсов из Петербурга в Бахрейн. Но пока непонятно, какой перевозчик готовится выйти на направление.