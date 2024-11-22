Узбекистан ожидает рост турпотока из Приморья

Узбекистан рассчитывает на рост турпотока за счет жителей Приморского края. Правительство Узбекистана ожидает роста турпоток из России до 1 млн человек к концу текущего года.

© unsplash

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Приморского края, об этом на встрече с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщил министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов. По его словам, за девять месяцев 2024 года Узбекистан посетили 610 тыс. россиян. Абдухакимов выразил надежду, что значительный вклад в турпоток сделают жители Приморья.

Как отметил Олег Кожемяко, потенциал для развития туризма между Приморьем и Узбекистаном огромен.

«Для жителей Приморья интересно это туристическое направление. Важно, чтобы у них была возможность побывать в Узбекистане, попробовать национальную кухню, увидеть ваши традиции и быт. Я думаю, что нашим детям тоже было бы очень полезно побывать в ваших летних лагерях», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что регион готов открыть представительство Приморья в Узбекистане. Так вопросы развития туризма, а также миграционные вопросы будут решаться более квалифицированно.