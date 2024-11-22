Проблемы с картами UnionPay: что делать туристам за рубежом

Российские банки «Газпромбанк» и «Примсоцбанк», попавшие накануне по санкции США, начали предупреждать своих клиентов о возможных проблемах с картами UnionPay за рубежом. Уведомлениями от кредитных организаций пользователи делятся в социальных сетях.

© tourdom.ru

Интересно, что после оглашения санкционных списков Газпромбанк официально попросил своих клиентов не беспокоится об этом. В кредитной организации пояснили, что на ее работе это никак не скажется. Однако позже сам же банк изменил позицию.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», – говорится в сообщении Газпромбанка.

Отметим, что есть уже и конкретные проблемы с картами UnionPay за рубежом. Например, туристы столкнулись с невозможностью пользоваться этим пластиком в Японии.

В качестве альтернативы россияне все еще могут оформлять карты MasterCard и Visa в странах СНГ и ближнего зарубежья. Несмотря на некоторые сложности с получением самого пластика, во время заграничных поездок он работает стабильно и санкции на такие карты не распространяются.