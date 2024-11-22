Чем заменить Черногорию, если власти страны введут визы для россиян

Черногория, претендующая на вступление в Европейский союз, готовится к введению визового режима для граждан России, Белоруссии и ряда других государств. Власти страны объясняют эту меру необходимостью гармонизации визовой политики страны с шенгенскими стандартами. Фактически это означает, что курорты Черногории могут стать недоступными для туристических поездок россиян. Чем заменить это направление, какие есть альтернативы и насколько они дорогие — в материале NEWS.ru.

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Зачем Черногория хочет ввести визы для россиян

О том, что Черногория может ввести визы для жителей России, Китая и Белоруссии, сообщили местные СМИ, ссылаясь на несколько источников в правительстве страны. Как ожидается, это может стать началом адаптации к шенгенской политике и пути Черногории к европейской интеграции. Для окончательного решения местные чиновники ждут прямой запрос от ЕС — его рассылают всем кандидатам на вступление в Шенгенскую зону.

Ранее глава МИД Черногории Ранко Кривокапич уже заявлял, что страна является преданным партнером Европейского союза, ей следует согласованно с ним ограничить въезд для россиян.

Сколько сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы

На сегодняшний день граждане России могут находиться на территории Черногории без визы не более 30 дней (ранее можно было до 90 дней) при наличии действующего заграничного паспорта. Для пребывания в Черногории свыше 30 дней россияне должны получить в посольстве Черногории многократную визу на три месяца.

Власти страны после начала российской специальной военной операции на Украине неоднократно объявляли персонами нон грата дипломатов из России. Так, в апреле 2022 года Черногория выслала четырех российских дипломатов, Москва ответила зеркально. В том же месяце черногорский МИД выпустил заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией, позже пост был удален, а министерство извинилось и пояснило, что сообщение опубликовали по ошибке — такая мера рассматривалась как возможная, а не вступившая в силу.

Как будут выдаваться визы

Определенного ответа на этот вопрос пока нет. Если визы для россиян действительно будут введены, то, возможно, их выдачей займутся специальные визовые центры. Не исключено также, что эту работу передадут в консульства дружественных стран, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов.

По его словам, практика других стран показывает, что введение визового режима необязательно приводит к полному прекращению туристического потока.

«Однако понятно, что прежней доступности страны для туристов больше не будет», — считает эксперт.

По мнению вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, вероятно, Черногория пойдет по пути Кипра и будет выдавать россиянам так называемую легкую визу, которую можно получить без особых проблем за несколько рабочих дней.

«Раньше для посещения Кипра требовалась электронная виза, она оформлялась буквально за 45 минут. Сейчас для посещения острова потребуется иная виза, однако на ее получение уходит три-четыре рабочих дня, и отказов, даже с учетом нынешней геополитической ситуации, мы не наблюдаем. Думаю, нечто похожее произойдет и в случае с Черногорией», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Много ли россиян летает на отдых в Черногорию

Россия возглавила список стран по числу туристов, посетивших Черногорию в 2023 году. Доля россиян составила 23,6% от всех иностранных гостей, сообщала статистическая служба государства.

Далее по количеству прибывших в страну путешественников следует Сербия (21,5%), Босния и Герцеговина (8,5%), Германия (4,9%), Украина (4,1%), Косово (3,6%) и Турция (2,9%).

Кроме туризма, граждане России активно участвуют в покупке недвижимости. По данным Министерства внутренних дел Черногории, более 26 тысяч россиян имеют вид на жительство в стране, из них около 1100 — постоянный вид на жительство. Таким образом, это делает россиян крупнейшей из местных групп иностранцев.

Ранее президент страны Яков Милатович признал, что Черногория отказалась от значительной части доходов в туристическом секторе, которые приносили россияне, ради того, чтобы стать членом европейского клуба. По его словам, пять лет назад 30% доходов от туризма приходилось на Россию.

Куда можно поехать отдыхать вместо Черногории

Вместо Черногории туристы могут выбрать Турцию, это наиболее распространенный вариант среди отдыхающих, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталья Ансталь. По ее словам, можно рассмотреть как побережье, так и Стамбул — последний очень напоминает Европу.

«Стоимость тура на семь ночей летом на побережье начинается от 165 тысяч рублей на двоих по системе „все включено“. Также можно рассмотреть в качестве варианта Грузию, в частности Батуми. Красота страны, природа, море — идеальная альтернатива. Стоимость такого отдыха на неделю летом на завтраках составит от 170 тысяч рублей, но нужно учитывать, что перелет осуществляется чартерами», — отметила собеседница NEWS.ru.

Еще один вариант — ОАЭ, однако тут, говорит Ансталь, лучше рассматривать вариант отдыха до середины июля — августа. Затем в стране становится невыносимо жарко. Стоимость туров, включающих только завтраки, начинаются в среднем от 150 тысяч рублей.

«Также, если хочется уединения, можно выбрать Мальдивы. Это отличный вариант, хотя и не очень бюджетный. Старт цен в среднем от 250 тысяч рублей — сюда включены только завтраки», — рассказала Ансталь.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян полагает, что россияне, которые любили проводить время в Черногории, могут переключиться на эгейскую часть Турции — Бодрум, Мармарис.

«Еще один распространенный вариант — Египет, где, в отличие от той же Турции, можно купаться в море не 180, а 365 дней в году. Кроме того, если номер в хорошем турецком отеле стоит в среднем €300, то в египетском аналоге — около €190. Как говорится, почувствуйте разницу», — заключил Мкртчян.

Он также отметил, что в последнее время Черногория стала пользоваться меньшей популярностью среди российских туристов. В первую очередь, по его словам, это связано с тем, что между Россией и Черногорией прекратилось прямое авиасообщение: