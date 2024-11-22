Турагент рассказал, куда дети могут полететь бесплатно

Туроператоры и отели в Катаре, Египте, ОАЭ, Турции и на Мальдивах в низкий сезон делают специальные акции для детей с бесплатным проживанием и перелетами. Но у каждого направления есть свои особенности. О нюансах детских путевок URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«В ноябре и декабре туроператор сделал акцию на путевки в Катар. Детям до 12 лет предоставляется место в самолете и проживание в отеле бесплатно. Также в этот период некоторые отели Турции, Египта и ОАЭ предоставляют детям бесплатное проживание. На Мальдивах такие акции устраивают с мая по август, когда нет высокого спроса на это направление, чтобы привлечь туристов», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она уточнила, что на всех направлениях акции распространяются на детей до 12 лет. При этом туристам следует иметь в виду, что детям придется спать на одной кровати с родителями. То есть в номере будет одна большая двуспальная кровать. За отдельное спальное место для ребенка придется доплатить.

«Недавно бронировала тур для семьи из двух взрослых и одного ребенка пяти лет. Тур в Катар из Москвы стоил 110 тысяч рублей на троих. Но без дополнительной кровати для ребенка. За нее необходимо было доплатить 15 тысяч рублей. Такие нюансы лучше уточнять у своего турагента, потому что на месте доплата за кровать будет больше», — рассказала Алина Балыбердина.

Собеседница агентства отметила, что в Египте, Турции, ОАЭ и на Мальдивах подобные акции устраивают не туроператоры, а отели. Это значит, что ребенку будет необходимо купить билет на самолет, а за его проживание в гостинице платить не нужно.

При этом у детей до двух лет есть возможность путешествовать бесплатно. В этом случае им не предоставляется отдельное место в самолете, но гостиницы устанавливают в номере детскую кроватку.

«Младенцы до двух лет — отдельная категория туристов, которая называется "инфант". Они летают бесплатно. Но если родители не хотят делить с ними одно кресло в самолете, детям покупают билет по взрослому тарифу. Кроме того, если ребенок крупный и не помещается в детскую кроватку, в номере ему могут установить обычную кровать, но чаще это делают за дополнительную плату», — добавила турагент.

Ранее URA.RU рассказало, в каком возрасте выгоднее путешествовать. Для отдельных категорий туристов стоимость путевок будет выше, чем для остальных.