Стало известно, кто сможет выдавать визы Черногории россиянам

Если Черногория действительно введет визы для россиян, то возможно, что их выдачей займутся специальные визовые центры, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. Он не исключил, что эту работу передадут в консульства дружественных стран.

Однако понятно, что прежней доступности страны для туристов больше не будет, — считает Ефимов.

По словам эксперта, практика других стран показывает, что введение визового режима не обязательно приводит к полному прекращению туристического потока.

О том, что Черногория может ввести визы для жителей России, Китая и Белоруссии, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Как ожидается, это может стать началом адаптации к шенгенской политике и пути Черногории к европейской интеграции. Для окончательного решения местные чиновники ждут прямой запрос от ЕС — его рассылают всем кандидатам на вступление в Шенгенскую зону.

В сентябре 2022 года министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что балканскому государству необходимо ввести визы для россиян. В МИД напомнили, что Черногория является партнером ЕС, поэтому стране нужно соответствовать политике Запада. Сейчас россияне имеют право 30 дней пребывать в стране без получения визы.

В 2023 году премьер страны Дритан Абазович сообщил, что у Черногории в России в результате взаимной высылки дипломатов остался только один посол. Выступая на форуме, он посетовал, что, оставшись в одиночестве, представитель страны «ничего не делает» в Москве.