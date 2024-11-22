Туристы предпочитают ездить за границу с наличными

Как показали промежуточные результаты опроса «Как вы решаете денежный вопрос за границей?», предложенного аудитории тг-канала «Крыша ТурДома» утром 22 ноября, большинство из более чем 2,5 тыс. принявших в нем участие наших подписчиков предпочитают брать с собой в зарубежные поездки наличные деньги. Так ответили 65% респондентов.

Поводом для проведения опроса стала информация о том, что еще два эмитента карт китайской платежной системы UnionPay – Газпромбанк и Примсоцбанк – попали под санкции США, и теперь их пластик не будет приниматься за границей. На сегодня оформить UnionPay можно лишь в Россельхозбанке и Азиатско-Тихоокеанском банке. Судя по результатам нашего опроса, карты китайской системы и так были не особенно популярны у российских туристов – о том, что пользуются ими, сообщили лишь 5% респондентов, а сейчас интерес, по всей видимости, еще уменьшится, ведь очередные западные рестрикции со временем могут быть наложены и на два оставшихся банка-эмитента. А вот желающих оформить Visa или MasterCard, выпускаемые банками стран СНГ, может стать больше. На сегодня их выбирают 19% участников опроса.

Многие крупные российские банки предлагают клиентам дистанционно заказать такие карты через своих партнеров. Популярны, например, MasterCard и Visa, эмитируемые в Казахстане. Стоимость услуги начинается от 40–50 тыс. руб. Оформить мультивалютный казахстанский пластик можно и через компании-посредники, это дешевле – от 10 тыс. руб., но желательно проявлять осторожность, есть риск нарваться на мошенников.

Помимо казахстанских, у россиян также популярны карты Киргизии, Беларуси, Армении, Грузии, Беларуси. Белорусские некоторое время назад тоже не принимали за границей, но вскоре санкции в отношении них отменили.