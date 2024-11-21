Названы худшие места в мире для путешествий в 2025 году

Эксперты заявили, что в 2025 году не стоит путешествовать по индонезийскому острову Бали и еще 14 направлениям мира. Худшие места для поездок в предстоящем году назвал производитель путеводителей Fodor's.

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Так, по словам специалистов, представленные в списке места страдают от чрезмерного туризма и сталкиваются с серьезными проблемами. Из-за большого потока отдыхающих улицы этих регионов переполнены людьми, а стоимость жилья там завышена. Кроме того, путешественники наносят вред экологии популярных направлений. К примеру, на Бали из-за иностранцев заявили о «пластиковом апокалипсисе».

«Некогда нетронутые пляжи индонезийского острова теперь погребены под грудами мусора», — указано в исследовании.

В списке Fodor's оказались и некоторые европейские направления — Барселона, Майорка, Канарские острова, Венеция, Лиссабон. Также от чрезмерного туризма страдает остров Ко Самуи, гора Эверест, Сицилия, Британские Виргинские острова, индийский штат Керала, Киото, Токио, Оахака, Северное побережье Шотландии.

Ранее National Geographic назвал лучшие места в мире для путешествий в 2025 году. В их числе оказались Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США.