Туристам приходится переориентироваться с Пхукета на Паттайю

С приближением зимних праздников в востребованных у туристов гостиницах на курортах Таиланда остается все меньше доступных для бронирования вариантов на новогодние даты. Такой информацией поделились 21 ноября с порталом TourDom.ru в крупных онлайн-тревел-агентствах.

© tourdom.ru

По данным «Слетать.ру», сложнее всего сейчас найти свободные гостиничные номера в наиболее популярной у российских туристов локации – на Пхукете. Более 90% отелей категории 4 и 5* на этом курортном острове уже не подтверждают размещение на Новый год или же предлагают бронирования лишь по самому дорогому тарифу BAR (Best Avaliable Rate – «цена от стойки». – Ред.). А некоторые комплексы, в частности Katathani Phuket Beach Resort 5*, OZO Phuket 4*, остановили продажи на даты зимних праздников еще 3–4 месяца назад.

Несколько проще с наличием свободных номеров на другом популярном курорте Таиланда – Паттайя. Поэтому на него, а также на Као Лак и отчасти на Краби и остров Самуи теперь перераспределяются новогодние бронирования. У компании Level.Travel именно один из гостиничных комплексов Паттайи – Pattaya Park Beach Resort 3* занимает сейчас лидирующие позиции по спросу. Это крупный объект размещения почти на 700 комнат, номера пока подтверждаются по 80% заявок. Пользуется популярностью в Паттайе и Olive Tree Hotel 4*. В пятерку наиболее востребованных на даты зимних праздников у Level.Travel также входят отели Пхукета Naithonburi Beach Resort 4*, Azure Phuket Hotel 3*, Golden Sand Inn 3* – места в этих гостиницах у туроператоров сейчас есть не на все даты предновогодних вылетов и продолжительности туров, а вероятность подтверждения – чуть более 50%.

Что касается отелей Пхукета категории 5* из тех, что расположены на удалении до 200 м от пляжа, то в системах онлайн-бронирования мы обнаружили лишь пять вариантов, в которых туроператоры на сегодня предлагают номера с гарантированным подтверждением на новогодние даты. Вот примеры цен. Недельные туры с вылетами из Москвы 27–29 декабря в Marina Gallery Resort Kacha Kalim Bay 5* стоят от 455 тыс. руб. на двоих, в Diamond Cliff Resort & Spa 5* – от 639 тыс. руб., в Ayara Kamala Resort & Spa 5* – от 755 тыс. руб.