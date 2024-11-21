На острове Маргарита туристы столкнулись с перебоями электричества

Туристы из России сообщают о неудобствах на Маргарите, связанных с проблемами с электричеством. Они на курортном острове в Венесуэле начались еще 11 ноября из-за аварии на газовом комплексе. С тех пор газ на остров поступает в недостаточном объеме, и власти ввели ограничения по потреблению электроэнергии – 8 часов через 8.

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«Заявленный график, к сожалению, не всегда соблюдается, – сообщил редакции TourDom.ru руководитель компании “Венесуэла ПРО” Александр Карпецкий. – Местные чиновники уже на протяжении 20 дней обещают решить проблему в ближайшее время, но ничего не меняется».

Многие отели на острове имеют собственные электрогенераторы, но их не хватает на поддержание всей инфраструктуры в течение суток. Поэтому туристы сталкиваются с неработающими кондиционерами, отсутствием воды в душе и туалете. Еще одна проблема – слабый интернет: его хватает только на мессенджеры, сайты и видео не грузятся.

В соцсетях россияне рассказывают об условиях проживания в разных гостиницах. В Costa Caribe Hotel Beach & Resort в воскресенье не работал генератор:

«В комнате жара, а помыться нельзя. Многие спали на улице в шезлонгах. Но там другая проблема – комары! Берите с собой спрей».

В Sun Sol Ecoland в большинстве корпусов электричество круглые сутки.

«С едой, напитками нет никаких проблем. На пляже ловит интернет. В спортбаре всегда движуха, работает кинотеатр».

В Maloka Hotel Boutique & Spa электричество чаще отключают на весь день.

«Вчера с 10 утра до 23 часов не было. Соответственно, нет воды ни в душе, ни в туалете, кондиционер не работает».

В отеле Venetur туристам советуют брать номер только на первых этажах, чтобы не ходить пешком на 10-й из-за неработающего лифта.

Туристы сетуют на недостаток информации: если бы гостей заранее оповещали о выключении в такое-то время, было бы легче. Впрочем, некоторые уже адаптировались к новым условиям.

«Проводим вечер в Sun Sol Isla Caribe перед завтрашним вылетом, электричества нет – романтика», – написал один из отдыхающих.

В туроператоре TEZ TOUR, отправляющем туристов в Венесуэлу, отдыхающим советуют по возможности заряжать все необходимые электронные устройства и ориентироваться на пляжный отдых.

«Тем, кому только предстоит путешествие, рекомендуем взять пауэрбанки и дополнительные мобильные устройства, чтобы дольше оставаться на связи».

Как сообщили редакции TourDom.ru в туркомпании, по информации из официальных источников, нормализация ситуации на острове предполагается в течение нескольких дней.