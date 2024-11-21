В России назвали топ стран по ранним бронированиям на весну-лето 2025

Россияне активно бронируют туры на весну и лето 2025 года. В топе самых популярных зарубежных направлений оказались Таиланд, Египет и Турция.

Объём бронирований с заездами с февраля по конец августа 2025 года в 1,7 раза превышает прошлогодние показатели, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

У россиян популярностью пользуются также ОАЭ, Абхазия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Куба. При этом год назад места Китая и Вьетнама в топе занимали Малайзия и Мальдивы.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН назвал популярные зарубежные направления на Новый год. По его словам, россияне выбирают Китай, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.