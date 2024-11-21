Блогер с ником @juliadubai, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, поделилась с подписчиками списком необычных запретов, за нарушение которых в Дубае можно получить штраф.

Кормление бездомных животных

В Дубае забота о бродячих кошках и собаках может обернуться неприятностями. За попытку покормить бездомное животное предусмотрен штраф, поскольку это считается вмешательством в городскую экосистему.

Съемка автомобильной аварии

Если вы стали свидетелем ДТП, то фиксировать его на камеру запрещено. За публикацию таких материалов в социальных сетях или их распространение могут наложить штраф или даже привлечь к ответственности за нарушение приватности.

Оскорбления

В Эмиратах жестко следят за тем, как люди общаются друг с другом. Грубость, нецензурная брань или агрессивное поведение, даже в интернете, могут привести к серьёзным штрафам или административным наказаниям.

Подробнее об остальных запретах смотрите в видео.