Турпоток из Китая в страны Латинской Америки вырос почти вдвое

За первые 10 месяцев 2024 года число бронирований рейсов из Китая в государства Латинской Америки почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает China Daily, партнер сети TV BRICS, со ссылкой на данные одного из китайских туристических порталов.

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Отмечается, что наиболее популярными странами для туристов из Китая стали Бразилия, Аргентина и Перу.

Как уточнила Фу Яньдань, отвечающая за латиноамериканское направление в китайском турагентстве, большинство клиентов выбирают туры на месяц. При этом 60 процентов путешественников – люди в возрасте от 60 до 70 лет, которые располагают достаточным количеством времени и имеют финансовые возможности для продолжительных поездок. Она добавила, что многие совмещают посещение Южной Америки с путешествием в Антарктиду.

Кроме того, китайские туристы часто интересуются активными и исследовательскими турами. В число популярных экскурсий входят, например, полет на вертолете над водопадами Игуасу на границе Бразилии и Аргентины, а также пешие походы в тропических лесах Амазонии.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие туристических связей Китая и Латинской Америки требует открытия новых маршрутов и рейсов, а также упрощения визовых процедур. По словам аналитика данных Цай Муцзы, в настоящее время прямых рейсов из КНР в какие-либо пункты назначения в Южной Америке нет из-за большого расстояния.

«Самый быстрый из предлагаемых маршрутов – из Пекина в Сан-Паулу, Бразилия, который занимает около 25 часов с пересадкой в Мадриде, Испания», – пояснила она.

Бразилия уже предприняла шаги по развитию туризма с Китаем, заключив соглашение о визах. Документ, вступивший в силу в феврале 2024 года, позволяет консульским учреждениям обеих стран выдавать визы сроком на 10 лет.