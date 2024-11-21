Турпоток из Китая в страны Латинской Америки вырос почти вдвое за 10 месяцев
За первые 10 месяцев 2024 года число бронирований рейсов из Китая в государства Латинской Америки почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает China Daily, партнер сети TV BRICS, со ссылкой на данные одного из китайских туристических порталов.
Отмечается, что наиболее популярными странами для туристов из Китая стали Бразилия, Аргентина и Перу.
Как уточнила Фу Яньдань, отвечающая за латиноамериканское направление в китайском турагентстве, большинство клиентов выбирают туры на месяц. При этом 60 процентов путешественников – люди в возрасте от 60 до 70 лет, которые располагают достаточным количеством времени и имеют финансовые возможности для продолжительных поездок. Она добавила, что многие совмещают посещение Южной Америки с путешествием в Антарктиду.
Кроме того, китайские туристы часто интересуются активными и исследовательскими турами. В число популярных экскурсий входят, например, полет на вертолете над водопадами Игуасу на границе Бразилии и Аргентины, а также пешие походы в тропических лесах Амазонии.
Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие туристических связей Китая и Латинской Америки требует открытия новых маршрутов и рейсов, а также упрощения визовых процедур. По словам аналитика данных Цай Муцзы, в настоящее время прямых рейсов из КНР в какие-либо пункты назначения в Южной Америке нет из-за большого расстояния.
«Самый быстрый из предлагаемых маршрутов – из Пекина в Сан-Паулу, Бразилия, который занимает около 25 часов с пересадкой в Мадриде, Испания», – пояснила она.
Бразилия уже предприняла шаги по развитию туризма с Китаем, заключив соглашение о визах. Документ, вступивший в силу в феврале 2024 года, позволяет консульским учреждениям обеих стран выдавать визы сроком на 10 лет.