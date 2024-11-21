$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Решетников: РФ передала Сербии проект программы по наращиванию турпотока

Россия и Сербия обсуждают наращивание туристического потока. Соответствующая двухлетняя программа подготовлена и передана сербской стороне. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного 20-го заседания межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

РФ передала Сербии проект программы по наращиванию турпотока
© globallookpress.com
"Передали господину Поповичу (Ненад Попович - министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии - прим. ТАСС) программу сотрудничества по увеличению туристического потока между нашими странами на ближайшие два года",-сообщил Решетников.

Отдых за границей
Ненад Попович
Максим Решетников