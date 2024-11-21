Первый в мире круиз для собак планируют запустить в 2025 году

Первый в истории морской круиз для собак запустят в ноябре 2025 года из Тампы. Но допустят к путешествию не всех питомцев.

© Mir24.TV

Список ожидания откроется в начале декабря. Перед тем, как подняться на борт, животные должны будут пройти процедуру одобрения. Организаторы проверят наличие необходимых прививок и справки от ветеринара о состоянии здоровья.

Судно рассчитано на 2650 пассажиров и 250 собак. Для гостей подготовят культурную программу: конкурсы костюмов, парады и выставки животных, лекции. В стоимость билета также войдут услуги дворецкого для собак. В некоторые места (например, спа-салон) вход с собаками будет запрещен, сообщает People.

В 2023 году морские круизы для кошек и их владельцев запустили в Сингапуре. На них допускают только взрослых, стерилизованных и привитых животных.