Российские туристы установили рекорд по поездкам в Грузию на Новый год. О существенном росте спроса на туры в соседнюю страну свидетельствуют данные сервиса «Островок», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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На период зимних праздников (с 28 декабря по 12 января) число бронирований отелей в стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом отмечается, что Грузия вошла в топ-5 самых популярных зарубежных направлений для новогоднего отдыха.

Доля страны в общем объеме бронирований в зарубежных объектах размещения также растет, в 2024 году она составила 5 процентов (в 2022-м — 3 процента). По числу поездок Грузия уступает лишь Белоруссии, Турции, Таиланду и Абхазии.

Аналитики связывают это с расширением полетной программы из Москвы и регионов. Так, новые регулярные маршруты есть в полетных программах «Азимута», Red Wings и Georgian Airways.

Ранее Грузия вошла в перечень самых бюджетных стран для пляжного отдыха на Новый год. Недельная поездка на побережье Черного моря в Батуми обойдется от 250 тысяч рублей за двоих.