Путешественник рассказал, как познакомиться с девушками в Германии

Российский путешественник побывал в Германии и раскрыл способы познакомиться с местными девушками. Своим опытом он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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За приятными встречами автор посоветовал идти в любой бар — так ему удалось познакомиться со студенткой. Россиянин также назвал удачными местами для поиска спутниц университеты и общежития.

«Ночная жизнь в Германии довольно насыщенная, и немки выходят на улицу с одним единственным желанием — хорошо отдохнуть и расслабиться», — добавил он, отметив, что на улицах рядом с ночными клубами всегда много одиноких девушек.

При этом блогер предостерег читателей от знакомств в общественных банях.

«Дело в том, что для немцев баня — это в первую очередь "про париться", а не "про общаться". В парилке вообще не принято говорить, и, скорее всего, вам сразу сделают замечание», — пояснил он.

Ранее этот же путешественник побывал на фестивале Октоберфест и поделился впечатлениями. По его словам, многие гостьи мероприятия были в традиционных немецких платьях.