Туристам на Мальдивах предстоит платить более высокие сборы

Ставки экологического налога (green tax), который взимается с туристов на Мальдивах, увеличатся вдвое. Соответствующая поправка внесена в Закон о туризме Мальдивской Республики, а принимающие компании довели эту информацию до своих партнеров, в том числе российских туроператоров.

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С каждого иностранного туриста, прибывающего на Мальдивы с 1 января, будет браться 12 долларов США за день проживания в отелях на 50 и более номеров, тогда как действующая ставка – 6 долларов. При размещении в гестхаусах и гостиницах менее чем на 50 комнат сбор составит 6 долларов. Таким образом, для семьи из двух взрослых и ребенка, например, 10-дневный отдых в средних и крупных объектах размещения подорожает на 180 долларов.

Хорошая новость в том, что green tax не будет взиматься с детей до 2 лет – сейчас его начисляют на всех гостей независимо от возраста. Кроме того, как рассказала порталу TourDom.ru директор департамента островов Индийского океана туроператора «АРТ-ТУР» Нинель Шахбекова, многие отели на Мальдивах готовы взять на себя издержки по уплате дополнительной части сбора по уже забронированным турам на новогодние и последующие даты.

Как правило, туроператоры включают green tax в цену турпакетов. Как поясняют в туркомпаниях, туристам, уже оплатившим поездки на даты после 1 января, надо быть готовыми к тому, что по прибытии на Мальдивы им придется довнести непосредственно в гостинице экологический сбор по повышенной ставке.

На Мальдивах увеличится также налог на туристические услуги (TGST – Tourism Goods and Services Tax ) – с 16 до 17%, но это нововведение вступит в силу только с 1 июля следующего года. TGST добавляется к ценникам в ресторанах, барах, спа-центрах, тарифам на экскурсии и т. д.

В некоторых туристических СМИ появились сообщения о том, что в международном аэропорту столицы Мальдив, Мале, с 1 декабря увеличится аэропортовый сбор: для иностранных пассажиров, вылетающих с архипелага экономклассом, – с 30 до 50 долларов, бизнес-классом – с 60 до 120 долларов, первым классом – с 90 до 240 долларов, а частными джетами – в 4 раза, с 120 до 480 долларов. Мы проверили эту информацию. Как выяснилось, соответствующее предложение действительно вносилось в парламент Мальдивской Республики, но достоверных данных о его утверждении пока нет. Аэропортовый сбор, который еще называют «налогом на выезд», был введен в 2022 году. С пассажиров он взимается косвенно – плательщиками выступают авиакомпании. Если сбор вырастет, это может отразиться на стоимости авиабилетов, но не означает их автоматического удорожания на сумму увеличения налога. Перевозчики, конечно, постараются переложить все дополнительные издержки на пассажиров, но при динамическом ценообразовании им приходится учитывать и текущий уровень спроса.