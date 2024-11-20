Россиянин напился на рейсе, угрожал экипажу и разгромил салон самолета

Пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» напился во время рейса, устроил дебош в самолете и разгромил салон. Подробностями поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

Рано утром 20 ноября Airbus A320 выполнял рейс из Екатеринбурга в Читу. По данным источника, 30-летний пассажир по имени Чингиз пронес на борт алкоголь и тайком выпил его во время полета.

Пьяный мужчина стал кричать матом и приставать к членам экипажа. Кроме того, он угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье и стал бросаться на попутчиков, которые пытались его усмирить. Затем нарушитель сломал откидной столик и стал громить станцию стюардесс. Наконец Чингиза удалось скрутить и обездвижить.

Командир воздушного судна решил совершить незапланированную посадку в Улан-Удэ и запросил полицию на борт. Дебошира передали правоохранителям, после этого борт продолжил путь до Читы и прибыл туда с двухчасовым опозданием.

«Помимо административных штрафов, Чингиз может схлопотать многотысячный иск за порчу салона самолета и задержку рейса», — говорится в публикации.

Ранее другой россиянин напился в аэропорту Екатеринбурга. Его не пустили на рейс и передали полиции.