В Таиланде разрешат круглосуточно заказывать алкоголь в номера отелей

Власти Таиланда решили пойти на послабление правил продажи алкоголя в предстоящие новогодние праздники. Заказать в номер отеля спиртное из гостиничных ресторанов и баров можно будет круглосуточно. Об этом сообщает Bangkok Post.

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С соответствующей инициативой ранее выступила Ассоциация отелей Таиланда (THA). Предложение одобрил Совет по контролю за алкогольными напитками под председательством министра здравоохранения королевства Сомсака Тепсутина.

По действующим правилам заказывать спиртное из ресторана отеля разрешается только до 22:00, из баров – до 02:00. Алкоголь из мини-бара в номере можно употреблять в любое время.

Некоторые СМИ поспешили сообщить, что круглосуточный заказ теперь будет доступен постоянно, однако послабление пока касается лишь новогоднего праздника, с 31 декабря на 1 января.

Власти королевства очень консервативны в части либерализации правил продажи спиртного. Запрет на торговлю горячительными напитками в определенные часы действует в Таиланде еще с 1972 года – магазины не имеют права их продавать с 14:00 до 17:00 и с 24:00 до 11:00. Дискуссии насчет того, не пора ли отменить или хотя бы ослабить ограничения, активизировались с начала этого года. В январе с соответствующей инициативой выступили таиландские рестораторы, однако Минздрав ее не одобрил. В июле пересмотреть дневные ограничения обещал тогдашний премьер-министр Сеттха Тависин, но правительство страны сменилось, и тему, похоже, вновь отложили в долгий ящик.