Визовый центр Испании изменил требования для богатых россиян

Визовый центр популярной европейской страны изменил требования для богатых россиян
Визовый центр Испании BLS International изменил требования для богатых российских туристов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Так, визовый центр популярной европейской страны поднял стоимость VIP-записи на две тысячи рублей, и теперь она составляет десять тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что такая услуга предназначена для заявителей, которые хотели бы подать заявление на визу в более комфортных условиях в индивидуальном порядке.
Она включается в себя отдельный персонал, ксерокопирование документов (до 10 страниц бесплатно) и заполнение анкеты на визу.
«Использование данной услуги не влияет на срок рассмотрения заявки на визу или принятие положительного решения по визовому заявлению, — предупредили в BLS. — Решение о выдаче визы принимается исключительно Консульством Испании в Москве».
Ранее стало известно, что у жителей ряда российских регионов появился шанс успеть попасть в Италию на Новый год. В визовом центре Almaviva европейской страны появились свободные окна на подачу документов для оформления шенгена.