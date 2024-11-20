Более 30 россиян на сутки застряли в Марокко

30 турагентов, находившихся в Марокко в рекламном туре, и двое туристов застряли на сутки в этой стране в связи с задержкой вылета. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из участников тура, турагент из Самары Алексей Филатов.

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Рейс авиакомпании Royal Air Maroc из Агадира в Касабланку должен был вылететь 19 ноября в 19:10. Однако вылет отложили на 3 часа. Причину сбоя в расписании пассажирам не сообщили.

«Сначала нам обещали, что самолет из Касабланки в Москву нас дождется, поскольку выписаны единые билеты. Но затем наш вылет перенесли еще раз, на 22:50, и появилась информация, что мы улетим в Россию на сутки позже, на следующем рейсе».

В Агадире пассажирам выдали воду и сэндвичи. Ночью авиакомпания доставила их в Касабланку, а в 4 часа утра разместила в гостинице. Туристам выписали новые билеты на следующий рейс Royal Air Maroc в Москву – на 20 ноября. В 18 часов их должны отвезти в аэропорт.

«Туроператор “ВАНД” постоянно на связи с нами, помогает информационно, – говорит Алексей. – Самостоятельные туристы в подобной ситуации оказались бы “брошенными”: в Марокко преобладают французский и арабский языки».

Многие турагенты прилетели в рекламный тур из регионов, из-за опоздания рейса в Москву у них сгорели билеты. Еще один нюанс. Багаж пассажирам зарегистрировали еще в Агадире сразу до Москвы, и в Касабланке его не выдали:

«Туристы и мы были крайне удивлены, получается, что все вещи недоступны. Некоторые уже сразу надели зимнюю одежду и обувь, и сейчас ждут в ней».

Для отдыха в Марокко виза российским туристам не нужна. При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт со сроком действия как минимум 6 месяцев с момента выезда. Пограничники могут запросить у въезжающего бронь в отеле или туристический ваучер, а также обратный авиабилет. Единственный прямой рейс из России в Марокко, по маршруту Москва – Касабланка, выполняет авиакомпания Royal Air Maroc.