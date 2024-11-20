Грузия и Марокко стали самыми популярными странами на новогодние праздники

Грузия и Марокко стали самыми популярными направлениями для зарубежного отдыха россиян в новогодние праздники. Об этом заявил эксперт Российского союза туриндустрии по туристическим агрегаторам Валерий Бритаус, сообщают «Известия».

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По его словам, далее следуют Шри-Ланка и Мальдивы.

«Если мы говорим про российские регионы, то это в целом Кавказ, а далее уже начинается Териберка, Мурманск, Кольский полуостров», — уточнил эксперт.

Он также предупредил, что ближе в Новому году спрос на путешествие по России вырастет.

Ранее стало известно, что российские туристы продолжают бронировать отели в Абхазии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».