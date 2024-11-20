Росавиация рассказала о перспективах новых рейсов в Египет

Запуск рейсов из России в египетские города Александрию и Эль-Дабаа возможен только после проверки безопасности местных аэропортов. Об этом рассказал глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

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По его словам, переговоры о расширении авиасообщения с Египтом сейчас ведутся в плановом порядке. Один из первоочередных вопросов – инспекция авиагаваней Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на предмет должного обеспечения безопасности пассажиров.

«Росавиация на данный момент находится в стадии согласования с федеральными органами, в том числе с силовыми ведомствами. Но пока даже командировка не запланирована. Я думаю, что для согласования необходимо еще несколько недель», – пояснил глава ведомства.

Он также добавил, что запуск рейсов в Александрию и Эль-Дабаа не будет возможен без участия туроператоров и авиакомпаний. Необходим интерес турбизнеса к полетным программам в эти города.

«Вопрос уже находится в проработке», – заключил Дмитрий Ядров.

Стоит пояснить, туроператоры отправляют туристов на курорт Эль-Аламейн, который расположен в относительной близости от аэропортов Александрии и Эль-Дабаа. Но сам путь до «египетских Мальдив» пока сложно назвать комфортным. Обычно российские путешественники сначала летят в Каир, а потом их ждет трансфер до Эль-Аламейна. Также предлагают варианты со стыковкой в третьих странах.

Судя по комментариям в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многие путешественники ждут новых полетных программ в эти египетские города. Отдых на Средиземном море в Египте мог бы даже стать неплохой альтернативой Антальи в летний период.